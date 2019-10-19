Кабмин согласился разрешить иностранцам регистрировать приезжих в своём жилье

В настоящий момент иностранные граждане могут ставить на учёт в собственном доме или квартире только себя.

В Правительстве РФ одобрили законопроект, который позволяет иностранцам ставить на учёт в собственном жилье других иностранных граждан.

— Одобрить проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — сообщается на сайте Правительства РФ.

В настоящий момент иностранцы могут регистрировать в собственном жилье только себя. Если иностранный гражданин является высококвалифицированным специалистом, то он может поставить на учёт и членов своей семьи.

Фактически это правило ограничивает право иностранцев на собственное жильё. Законопроект направлен на то, чтобы расширить круг иностранных граждан, имеющих право выступать принимающей стороной.

Ранее Лайф сообщал, что правительство поддержало ускорение процедуры приёма в гражданство России.