Лайф публикует список пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

По последним данным, в результате прорыва дамбы на реке Сейбе в Красноярском крае пострадавшими числятся 16 человек. Как сообщил Лайфу собственный источник в экстренных службах региона, девять из них доставлены в больницу в посёлке городского типа Курагино. В основном у них диагностированы ушибы и закрытые черепно-мозговые травмы.
Список пострадавших:
1. Е. Новиков
2. А. Этыков
3. А. Елизарьев
4. А. Чантыков
5. С. Шпагин
6. Е. Фирголин
7. А. Каргин
8. А. Титюхин
9. Т. Тимохин
10. А. Епихин
11. Н. Базалаев
12. А. Бохмянин
13. А. Келичев
14. Д. Асочаков
15. А. Шпагин
16. А. Астафьев
Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. По последним данным, погибло 15 человек, судьба более чем десяти человек остаётся неизвестной.
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