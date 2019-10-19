Щенок дога с зелёной шерстью родился в США

Щенок с зелёной шерстью родился у трёхлетнего дога в американском городе Каньоне. По словам хозяйки собак Кэдди Уильямс, остальные семь щенят обычного цвета. Всё потомство чувствует себя нормально.

— Я была в шоке, когда он родился, — призналась женщина в интервью местному телеканалу KRDO.

Как писал Лайф, ранее зелёный щенок родился в Шотландии. Появление таких собак связано с наличием пигмента желчи биливердин в плаценте матери. Цветными такие животные остаются ненадолго, вскоре они приобретают обычные для породы оттенки.