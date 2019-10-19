В Новокузнецке разыскивают двух подростков, не вернувшихся из школы

В поисках детей город прочёсывают полицейские, сотрудники Росгвардии, СКР, волонтёры-поисковики и общественники.

Два четырнадцатилетних подростка пропали в Новокузнецке. Иван Михайлов и Константин Тятов отправились на занятия в школу в пятницу, 18 октября, и до сих пор их местонахождение не установлено, сообщает УМВД России по Кемеровской области.

Полицейские просят помочь в поисках и публикуют их приметы:

Иван Михайлов: на вид 14 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, глаза карие, волос светлый короткий. Был одет: куртка тёмно-синяя демисезонная, брюки школьные чёрные, красные футбольные бутсы, рюкзак чёрного цвета.

Константин Тятов: на вид 14–15 лет, среднего телосложения, глаза серые, волосы русые. Был одет: куртка чёрная спортивная, на рукавах снизу светло-серые треугольники, джинсы синие, рубашка белая, туфли чёрные на шнурках, кепка чёрная.

В начале месяца в Республике Тыва 12-летний мальчик ушёл собирать орехи, потерялся и четыре дня блуждал по тайге. Его поиски увенчались успехом.