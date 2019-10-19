Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15 человек

Сейчас выяснилось, что гидротехническое сооружение было возведено с нарушениями.

Спасатели обнаружили тела ещё двух рабочих на месте прорыва дамбы на предприятии по добыче золота в Красноярском крае. Таким образом, число погибших увеличилось до 15. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной. К масштабной поисково-спасательной аварии привлечено шесть вертолётов Ми-8 МЧС России и шесть маломерных судов.

Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Высота волны селя достигала четырёх метров. СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП, а глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион следователей из центрального аппарата СКР. Оказалось, что дамба была возведена с нарушениями.