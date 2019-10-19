"Живой мусор" напугал нарушителей чистоты в Подмосковье

Акция экологических активистов была направлена на то, чтобы показать жителям, как важно выбрасывать отходы в урны.

Общественники Солнечногорска решили необычным образом напомнить горожанам о том, что выбрасывать мусор необходимо в строго отведённые для этого места. Для этого человек, одетый в специальный костюм, имитирующий кучу бытовых отходов, ложился в разных местах и ждал, пока прохожий кинет в его сторону какой-нибудь мусор. Как только появлялся нарушитель чистоты, куча мусора внезапно "оживала". Однако испуг на лицах граждан быстро сменялся улыбка, когда они понимали что это шутка.

— Когда человеку, проходящему мимо, который кинул бумажку, говорят: "Подними, пожалуйста", — никто не поднимет. А так человек глубоко у себя в мозгу подумает, обдумает, и, может быть, мы его на путь истинный наставим, — рассказала телеканалу "360" создатель экопроекта Татьяна Захарова.

Большинство граждан объясняли своё поведение тем, что якобы поблизости отсутствуют урны для мусора. С ними не согласились в местной администрации.

— На сегодняшний день в округе установлено 2500 урн. Это в первую очередь места большого скопления людей, общественные пространства, скверы и парки, пешеходные зоны, так же торговые объекты, остановочные павильоны, которые на балансе муниципалитета находятся, — заявил заместитель главы администрации Солнечногорска Виктор Воробьёв

Отметим, аналогичные акции проводятся во многих городах мира. Например, один из последних пранков эко-активисты провели в Киеве.

Как сообщал Лайф, ранее Роспотребнадзор сообщил о подготовке законопроекта о сокращении производства пластиковых пакетов вплоть до полного их запрета. Кроме того, несколько месяцев назад Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации начало готовить проект постановления о запрете продажи одноразовой пластиковой посуды в стране.