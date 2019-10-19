"Живой мусор" напугал нарушителей чистоты в Подмосковье

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Фото: © телеканал "360"

Акция экологических активистов была направлена на то, чтобы показать жителям, как важно выбрасывать отходы в урны.

Общественники Солнечногорска решили необычным образом напомнить горожанам о том, что выбрасывать мусор необходимо в строго отведённые для этого места. Для этого человек, одетый в специальный костюм, имитирующий кучу бытовых отходов, ложился в разных местах и ждал, пока прохожий кинет в его сторону какой-нибудь мусор. Как только появлялся нарушитель чистоты, куча мусора внезапно "оживала". Однако испуг на лицах граждан быстро сменялся улыбка, когда они понимали что это шутка.

Когда человеку, проходящему мимо, который кинул бумажку, говорят: "Подними, пожалуйста", — никто не поднимет. А так человек глубоко у себя в мозгу подумает, обдумает, и, может быть, мы его на путь истинный наставим, — рассказала телеканалу "360" создатель экопроекта Татьяна Захарова.

<p>Фото: © телеканал &#34;360&#34;</p>

Большинство граждан объясняли своё поведение тем, что якобы поблизости отсутствуют урны для мусора. С ними не согласились в местной администрации.

На сегодняшний день в округе установлено 2500 урн. Это в первую очередь места большого скопления людей, общественные пространства, скверы и парки, пешеходные зоны, так же торговые объекты, остановочные павильоны, которые на балансе муниципалитета находятся, — заявил заместитель главы администрации Солнечногорска Виктор Воробьёв

Отметим, аналогичные акции проводятся во многих городах мира. Например, один из последних пранков эко-активисты провели в Киеве.

Как сообщал Лайф, ранее Роспотребнадзор сообщил о подготовке законопроекта о сокращении производства пластиковых пакетов вплоть до полного их запрета. Кроме того, несколько месяцев назад Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации начало готовить проект постановления о запрете продажи одноразовой пластиковой посуды в стране.

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