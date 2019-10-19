Дочь Брюса Ли сорвала премьеру фильма Тарантино в Китае

Шеннон уже возмущалась из-за искажения образа в картине "Однажды в Голливуде". Она считает, что режиссёр показал его слишком высокомерным.

Премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" в КНР отложена на неопределённый срок из-за отказа знаменитого режиссёра переделать ленту. Вопросы у китайских цензоров возникли к сценам с Брюсом Ли.

По данным THR, премьера фильма, назначенная на 25 октября, сорвалась из-за жалобы дочери Брюса Ли. Шеннон обратилась в госуправление Китая по делам кино с просьбой изменить сцены с изображением её отца. Однако Тарантино, как стало известно изданию, отказался исполнить данное предписание.

Шеннон Ли уже высказывала своё недовольство тем, как в фильме "Однажды в Голливуде" изображён её отец. Особенно её возмутила сцена, где Брюс Ли хвастается, что мог бы уложить на лопатки Мохаммеда Али. Шеннон посоветовала Тарантино "заткнуться" или извиниться.