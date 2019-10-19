Житель Екатеринбурга спас кошку от толпы избивающих её палками детей

Ветеринары заключили, что дети превратили бедное животное в "мешочек с костями".

В частном секторе Екатеринбурга прохожий отогнал детей от кошки, которую те толпой избивали палками. Покалеченное животное он сразу же отвёз в клинику. Подробности сообщает группа "Приют для травмированных животных "Клякса" во "ВКонтакте".

— По заключению врачей, кошка — мешочек с переломанными костями, вся аж хрустит. Множественные переломы. Внутрисуставной оскольчатый перелом нижней трети плечевой кости. Множественные переломы таза (по сагиттальный линии, по подвздошному сочленению), — сообщает приют.

На операции для кошки, которую назвали Морошкой, собрали минимальную сумму в 20 тысяч рублей. Животное не может ходить в туалет самостоятельно, однако хорошо пьёт и ест, находится на противошоковой терапии.

Даже после инцидента животное тянется к людям, показывает свою ласку: мурлыкает, трётся о руки, доверчиво смотрит в глаза. В приюте обещают подготовить заявление в полицию.

Недавно в другом городе региона — в Сухом Логе — местный житель решил вернуть сбежавшую супругу угрозами и отрубил головы её домашним животным кошке Муре и коту Кокосу.