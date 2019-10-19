Рабочий рассказал, что обрушившуюся в Сибири дамбу уже прорывало много раз

Сооружения возводились из почвы на высоту порядка десяти метров. При предыдущих прорывах дамбу "латали" в течение часа.

Дамбу технологического водоёма золотодобывающей артели в районе посёлка Щетинкино Красноярского края ранее не раз прорывало, однако тогда катастрофы удавалось избежать. Об этом рассказал один из сотрудников золотодобывающего предприятия.

— Такое было не раз. Дамб там вообще четыре. Прорвало самую верхнюю, соответственно, можно представить, что дальше может быть. Дамбы были давно, уже больше трёх лет... Были прорывы, но не так масштабно: их в течение часа закрывали, — заявил он в беседе с "Говорит Москва".

По его словам, сооружения возводились из почвы. Их высота составляла десять метров. Он также подтвердил данные МЧС РФ о том, что смытые водой временные общежития рабочих построили с нарушениями всего за две недели.

Работник прииска также рассказал, что люди были застигнуты врасплох. Дамбу прорвало около двух ночи, когда большинство рабочих спали. При этом обрушение происходило по цепной реакции: после прорыва верхней дамбы вода хлынула вниз и снесла следующую. В итоге в рабочий посёлок хлынула вода из четырёх водоёмов.

По последним данным, в результате ЧП погибло 15 человек, судьба ещё 13 рабочих остаётся неизвестной.