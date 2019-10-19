Захарова пошутила про США, "граничащие с Северной Македонией и Албанией"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Соединённые Штаты Америки имеют мнение по всем заокеанским делам. Так, Госдеп лоббирует интересы Северной Македонии и Албании в ЕС.
Американское внешнеполитическое ведомство сообщило, что сожалеет об откладывании переговоров этих республик с Брюсселем касательно их вступления в ЕС.
— То, что американские дипломаты "перепутали" Архангельск с Северодвинском, понять можно. Страна чужая, карты не было. Но какой своей частью Соединённые Штаты Америки граничат с Северной Македонией и Албанией, чтобы лоббировать их интеграцию в находящееся на другом континенте объединение, Госдеп знать должен, — отметила Захарова на своей странице в "Фейсбуке".
Захарова также добавляет, что с пониманием относится к тому, что ЕС будет реформироваться после выхода Великобритании, однако это внутреннее дело союза.
Упомянутый Захаровой инцидент с американскими дипломатами случился недавно. Их сняли с поезда в Северодвинск из-за нарушения правил пребывания иностранцев в России. Сами они заявили, что направлялись в Архангельск.
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