Захарова пошутила про США, "граничащие с Северной Македонией и Албанией"

Она согласна, что после выхода Великобритании из ЕС "дыру нужно латать", но это должен решать сам Брюссель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Соединённые Штаты Америки имеют мнение по всем заокеанским делам. Так, Госдеп лоббирует интересы Северной Македонии и Албании в ЕС.

Американское внешнеполитическое ведомство сообщило, что сожалеет об откладывании переговоров этих республик с Брюсселем касательно их вступления в ЕС.

— То, что американские дипломаты "перепутали" Архангельск с Северодвинском, понять можно. Страна чужая, карты не было. Но какой своей частью Соединённые Штаты Америки граничат с Северной Македонией и Албанией, чтобы лоббировать их интеграцию в находящееся на другом континенте объединение, Госдеп знать должен, — отметила Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

Захарова также добавляет, что с пониманием относится к тому, что ЕС будет реформироваться после выхода Великобритании, однако это внутреннее дело союза.

Упомянутый Захаровой инцидент с американскими дипломатами случился недавно. Их сняли с поезда в Северодвинск из-за нарушения правил пребывания иностранцев в России. Сами они заявили, что направлялись в Архангельск.