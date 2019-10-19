Бетербиев — о победе над Гвоздиком: Это бой всей моей жизни

Объединительный бой в Филадельфии завершился победой россиянина нокаутом в десятом раунде.

Новоявленный чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев назвал бой с украинцем Александром Гвоздиком самым важным поединком в своей карьере.

— Это самый важный бой в моей карьере. Я проделал большую работу, готовясь к нему. Возможно, это бой всей моей жизни. Я счастлив, что всё так закончилось, — прокомментировал он победу над Гвоздиком в беседе с изданием " Спортс.Ru" .

Ранее Лайф писал, что Бетербиев стал четвёртым в истории боксёром из России, который смог одновременно завоевать оба звания. Он также стал первым объединившим пояса чемпионов WBC и IBF в полутяжёлом весе со времён американца Андре Уорда.