Бетербиев — о победе над Гвоздиком: Это бой всей моей жизни

Новоявленный чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев назвал бой с украинцем Александром Гвоздиком самым важным поединком в своей карьере.
October 19, 2019
— Это самый важный бой в моей карьере. Я проделал большую работу, готовясь к нему. Возможно, это бой всей моей жизни. Я счастлив, что всё так закончилось, — прокомментировал он победу над Гвоздиком в беседе с изданием ".
Ранее Лайф писал, что Бетербиев стал четвёртым в истории боксёром из России, который смог одновременно завоевать оба звания. Он также стал первым объединившим пояса чемпионов WBC и IBF в полутяжёлом весе со времён американца Андре Уорда.
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