Путин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

Также президент России потребовал провести тщательнейшее расследование причин возникновения ЧП.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе после прорыва дамбы на реке Сейбе вблизи золотодобывающего предприятия. Глава государства распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших людей.

— Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населённые пункты, — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. По последним данным, погибло 15 человек, пострадало — 16, ещё более десяти числятся пропавшими без вести. Лайф публиковал списки пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП, а глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион следователей из центрального аппарата ведомства. Оказалось, что дамба была возведена с нарушениями.