Лайф узнал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском

В результате обрушения сооружения погибло 15 человек, ещё девять были госпитализированы.

Состояние четырёх пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае оценивается врачами как средней степени тяжести, их решено отправить в краевую больницу санавиацией. Об этом сообщил Лайфу источник.

Всего госпитализация понадобилась девяти пострадавшим. По его словам, у четырёх пациентов переломы конечностей, рёбер и позвоночника. Трое из них являются жителями Красноярского края, четвёртый — приезжий из Хакасии. Лайф публикует их список:

Шпагин из посёлка Причулымский, Тимохин из посёлка Рощинский, Епишин из города Заозёрного, Асочаков из села Аскиз Республики Хакасия.

Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели обрушилась сегодня ночью в районе деревни Щетинкино Красноярского края. Поток воды хлынул в рабочий посёлок и затопил два временных общежития. Погибло 15 человек, судьба 13 человек неизвестна.