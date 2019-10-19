Лайф узнал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском

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Фото © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В результате обрушения сооружения погибло 15 человек, ещё девять были госпитализированы.

Состояние четырёх пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае оценивается врачами как средней степени тяжести, их решено отправить в краевую больницу санавиацией. Об этом сообщил Лайфу источник.

Всего госпитализация понадобилась девяти пострадавшим. По его словам, у четырёх пациентов переломы конечностей, рёбер и позвоночника. Трое из них являются жителями Красноярского края, четвёртый — приезжий из Хакасии. Лайф публикует их список:

  1. Шпагин из посёлка Причулымский,
  2. Тимохин из посёлка Рощинский,
  3. Епишин из города Заозёрного,
  4. Асочаков из села Аскиз Республики Хакасия.

Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели обрушилась сегодня ночью в районе деревни Щетинкино Красноярского края. Поток воды хлынул в рабочий посёлок и затопил два временных общежития. Погибло 15 человек, судьба 13 человек неизвестна.

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