Лайф узнал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском

Состояние четырёх пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае оценивается врачами как средней степени тяжести, их решено отправить в краевую больницу санавиацией. Об этом сообщил Лайфу источник.
Всего госпитализация понадобилась девяти пострадавшим. По его словам, у четырёх пациентов переломы конечностей, рёбер и позвоночника. Трое из них являются жителями Красноярского края, четвёртый — приезжий из Хакасии. Лайф публикует их список:
- Шпагин из посёлка Причулымский,
- Тимохин из посёлка Рощинский,
- Епишин из города Заозёрного,
- Асочаков из села Аскиз Республики Хакасия.
Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели обрушилась сегодня ночью в районе деревни Щетинкино Красноярского края. Поток воды хлынул в рабочий посёлок и затопил два временных общежития. Погибло 15 человек, судьба 13 человек неизвестна.
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