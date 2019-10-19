Леди Гага рассказала о своём самочувствии после падения со сцены

Также она поделилась с фанатами секретами о восстановлении своих сил после концертов.

Американская певица и актриса Леди Гага сообщила подписчикам о своём самочувствии после падения со сцены во время её шоу в Лас-Вегасе.

— Когда тебе должны сделать рентген почти всего тела, остаётся только танцевать. Со мной всё будет в порядке, — написала исполнительница на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, 18 октября фанаты певицы выложили в Сеть видео, на котором Гага взобралась на фаната, обвив ногами талию, и стала подпрыгивать. Но парень не выдержал своей ноши. У поклонника подкосились ноги, и он вместе с певицей рухнул со сцены под вопли встревоженной толпы. Однако, несмотря на инцидент, Гага вернулась на сцену и достойно завершила шоу.

После этого концерта Гага рассказала фанатам, как восстанавливается после выступлений.

— После шоу: ледяная ванна в течение пяти-десяти минут, горячая — в течение 20 минут, затем я надеваю компрессионный костюм со льдом и лежу в нём ещё 20 минут, — написала певица в "Инстаграме".