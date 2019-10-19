В Турции погибла пятилетняя россиянка

Это случилось в результате аварии. На пострадавших наткнулся местный житель на автомобиле и отвёз их в больницу.

С семьёй россиян из Мурома, отдыхающей в турецком Кемере, произошло несчастье. Муж, жена и двое детей попали в аварию на электромотороллере, отчего девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщает агентство DHA.

Семья арендовала трехколёсный электрический транспорт и направилась на нём в каньон Гейнюк. Там на горной дороге глава семейства не справился с управлением — и мотороллер вылетел в пропасть. Мать с отцом, а также старший ребёнок получили незначительные ушибы, а девочка — серьёзные травмы.

Проезжавший мимо мужчина увидел пострадавших, отвёз их в больницу, однако пятилетняя девочка скончалась на руках у врачей.

На днях туристический автобус перевернулся в Турции на трассе Кемер — Кумлуджа. В аварии пострадало три россиянина, однако тогда обошлось без жертв.