Учёный оценил угрозу от летящего в сторону Земли гигантского астероида

По оценке Вибе, в случае столкновения объекта такого размера с нашей планетой "последствия были бы катастрофическими".

Астероид диаметром от 400 метров до одного километра пройдёт рядом с Землёй на расстоянии около 0,04 астрономической единицы. О том, представляет ли небесное тело опасность для нашей планеты, рассказал заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

— С астероидами ситуация такая же, как с автомобилями. Машина причиняет вред только в случае непосредственного столкновения. Если она проехала в метре от вас, вы этого и не заметите. Астероид и Земля — несопоставимые величины. Пролетая мимо нашей планеты, он никак не может на неё повлиять, — сказал он RT.

По словам учёного, астероид 162082 (1998 HL1) относительно Земли "даже не песчинка, а какая-то молекула, которая останется не замеченной никем". Исключением станут разве что несколько наблюдателей, отметил Вибе.

Он пояснил, что для астероида диаметр от 400 метров до одного километра совершенно типичный, однако в случае столкновения объекта такого размера с Землёй "последствия были бы катастрофическими". В данном же случае небесное тело пролетит в колоссальном расстоянии от планеты.

Ранее сообщалось, что 1998 HL1 максимально приблизится к Земле 25 октября в 20:30.