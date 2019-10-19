Кабмин согласился считать белорусов и украинцев русскоязычными без экзамена

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Фото © Андрей Любимов / Агентство городских новостей "Москва"

Статус носителя языка позволяет иностранцам получить гражданство России в упрощённом порядке.

Гражданам Украины и Белоруссии достаточно будет подать заявление, чтобы получить статус носителей русского языка. Им не нужно проходить экзамен-собеседование. Такой законопроект одобрили в правительстве.

— Порядок подачи таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел Российской Федерации, — сообщается на сайте кабмина.

Сейчас статус носителя языка без собеседования могут получить лишь те иностранцы и лица без гражданства, родственники по восходящей линии которых постоянно проживали в России или на постсоветском пространстве, но в пределах нынешней государственной границы Российской Федерации.

Остальные иностранцы для получения статуса должны сдать экзамен. Статус носителя русского языка даёт иностранным гражданам право получить вид на жительство в России и гражданство в упрощённом порядке.

Ранее Лайф сообщал, что Путин в три раза сократил трудовой стаж для получения гражданства РФ.

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