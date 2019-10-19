Генпрокуратура Украины уволила трёх следователей, занимавшихся делами по майдану

Юрий Бесчастный, Андрей Демьяненко и Виталий Тарасюк попали под сокращение из-за поданного в неправильной форме заявления.

Генпрокуратура Украины уволила трёх следователей управления специальных расследований, которое занимается расследованием событий майдана. Об этом сообщил старший прокурор управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской в эфире "Общественного радио".

Своих должностей лишились Юрий Бесчастный, Андрей Демьяненко и Виталий Тарасюк из-за неправильного заявления на переаттестацию. По словам Донского, они были написаны в произвольной форме в знак протеста против реформы ГПУ.

19 сентября Верховная рада Украины поддержала проект закона о реформировании органов прокуратуры. Согласно документу, в частности, с 20 ноября ГПУ окончательно теряет функцию следствия. Также сотрудники управления спецрасследований могут перейти в Государственное бюро расследований после переаттестации.

Напомним, в результате так называемого "Евромайдана" на Украине в 2015 году был совершён государственный переворот. Новые власти взяли курс на отказ страны от русского языка, активизировались националистические движения. На востоке страны не согласились с этим и заявили о создании Донецкой и Луганской народных республик.