Лайф публикует список погибших при прорыве дамбы под Красноярском

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Фото © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Спасатели продолжают поиски ещё 13 человек, которые числятся пропавшими без вести после обрушения сооружения.

Лайф публикует список погибших в результате прорыва технологического водоёма золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края. На данный момент известно о 15 жертвах ЧП.

  1. Поросёнов С.И.
  2. Толипов Д.Б.
  3. Боярсков И.С.
  4. Данилов А.М.
  5. Мазепов А.В.
  6. Пронин В.В.
  7. Свиридов А.Е.
  8. Семешков Г.Е.
  9. Фомичёв Д.С.
  10. Боровский А.П.
  11. Трофимов В.В.
  12. Юдин И.Г.
  13. Бельдянов А.А.
  14. Кожин А.М.
  15. Максимов П.А.

Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели обрушилась сегодня ночью. Поток воды хлынул в рабочий посёлок и затопил два временных общежития. Погибло 15 человек, ещё девять пострадавших доставлены в больницы. Кроме того, судьба 13 человек до сих пор остаётся неизвестной.

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