Лайф публикует список погибших при прорыве дамбы под Красноярском

Лайф публикует список погибших в результате прорыва технологического водоёма золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края. На данный момент известно о 15 жертвах ЧП.
- Поросёнов С.И.
- Толипов Д.Б.
- Боярсков И.С.
- Данилов А.М.
- Мазепов А.В.
- Пронин В.В.
- Свиридов А.Е.
- Семешков Г.Е.
- Фомичёв Д.С.
- Боровский А.П.
- Трофимов В.В.
- Юдин И.Г.
- Бельдянов А.А.
- Кожин А.М.
- Максимов П.А.
Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели обрушилась сегодня ночью. Поток воды хлынул в рабочий посёлок и затопил два временных общежития. Погибло 15 человек, ещё девять пострадавших доставлены в больницы. Кроме того, судьба 13 человек до сих пор остаётся неизвестной.
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