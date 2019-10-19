В ЛНР заявили, что ВСУ у Золотого готовят позиции под под военную технику

Отмечается, что во время работ из-за подрыва мины украинский военный получил осколочное ранение.

Украинские силовики на участке разведения сил в Донбассе в районе населённого пункта Золотое готовят позиции под военную технику. Об этом заявили пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики.

— Пользуясь достигнутыми договорённостями о перемирии, противник оборудует позиции на участке разведения сил и средств в районе населённого пункта Золотое с местами для размещения военной техники, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работ из-за отсутствия карт минных полей у украинских силовиков подорвался экскаватор из состава 72-й бригады ВС Украины. В результате этого один украинский военнослужащий получил осколочные ранения.

Напомним, 7 октября Украина должна была начать вывод войск из Донбасса, однако Киев сообщил о срыве разведения сил.