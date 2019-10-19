ООН начала экономить на эскалаторах и кондиционерах из-за нехватки денег

В главном здании в Нью-Йорке повысили температурные настройки систем охлаждения воздуха.

Организация Объединённых Наций столкнулась с серьёзной нехваткой средств и вынуждена сокращать расходы буквально на всё. О предпринятых в целях экономии мерах рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

— Мы пытаемся экономить везде, где это возможно, — как вы уже видели, мы отключили в здании эскалаторы и повысили температурные настройки систем кондиционирования воздуха, мы экономим всеми доступными способами, — заявил он в эфире телеканала OAN.

О финансовых проблемах ООН на прошлой неделе сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. По его словам, дефицит финансирования достиг $230 миллионов и организация может остаться без средств к концу октября. Он заявил о необходимости отменить несколько конференций и встреч, а также ограничить официальные визиты и перейти на режим экономии электроэнергии.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили об ухудшении финансового положения ООН из-за того, что более 50 государств-членов не выплатили взносы за 2019 год в бюджет всемирной организации. Там отметили, что главным неплательщиком налогов являются США, долг которых превышает один миллиард долларов.