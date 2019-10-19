Появилось первое видео с места прорыва дамбы в Сибири

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Погибшими числятся 15 человек, однако почти столько же пропали без вести. Их могло смыть и унести далеко по руслу реки.

МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае. Она отгораживала технологический водоём золотодобывающей артели. Видео снято с вертолёта. На этих кадрах видны масштабы бедствия. Небольшой посёлок окружает большая площадь, залитая водой.

Напомним, по последним данным, погибло 15 человек. Ещё 13 пропали без вести, их ищут. Лайф публиковал список погибших. Пострадало 9 человек, четверо их них получили серьёзные травмы, их пришлось отправлять санавиацией в краевой центр.

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