Лайф выяснил, кем работали погибшие при прорыве дамбы 15 человек

Лайф выяснил должности 15 человек, которые погибли при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае. Большинство жертв страшного ЧП — это водители спецтехники.
- Поросёнов С.И. был машинистом бульдозера;
- Толипов Д.Б. — гидромониторщик;
- Боярсков И.С. — электрогазосварщик;
- Данилов А.М. и Мазепов А.В. были водителями КамАЗа;
- Пронин В.В. — токарь;
- Свиридов А.Е. и Фомичёв Д.С. — водители погрузчика;
- Семешков Г.Е. — машинист экскаватора;
- Боровский А.П. — водитель КрАЗ трала;
- Кожин А.М. был гидромоторщиком;
- Трофимов В.В., Юдин И.Г., Бельдянов А.А. и Максимов П.А. работали в охране.
Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели обрушилась сегодня ночью в районе деревни Щетинкино Красноярского края. Водой смыло два временных общежития, в которых проживало около 80 человек. Во время поисковых работ спасатели обнаружили тела 15 погибших, местонахождение ещё 13 человек устанавливается. Ранее стала известна предварительная причина разрушения сооружения.
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