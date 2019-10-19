Во всех городах и районах будут приспущены флаги. Местные власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

В Красноярском крае 21 октября объявили днём траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе.

— Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днём траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края, — сообщили в правительстве региона.

Губернатор и администрация главы региона выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, дамба технологического водоёма золотодобывающей артели обрушилась сегодня ночью. Поток воды хлынул в рабочий посёлок и затопил два временных общежития. По последним данным, погибло 15 человек. Ещё 13 пропали без вести, их ищут. Ранее Лайф публиковал список погибших. Пострадало девять человек, четверо их них получили серьёзные травмы, их пришлось отправлять санавиацией в краевой центр. Было опубликовано первое видео с места прорыва.