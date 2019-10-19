"Кто отдыхал, погибли". Глава села назвал Лайфу возможную причину прорыва дамбы

Из-за дождя и снега размок грунт, и сооружение из почвы не выдержало напора воды.

На место прорыва дамбы в районе села Щетинкино в Красноярском крае прибыли спасатели из разных частей региона, а также из соседней Хакасии. Создан пункт временного размещения для МЧС, поскольку работа по поиску пропавших без вести будет продолжаться не только сегодня, но и завтра. Об этом Лайфу рассказал глава Щетинкинского сельсовета Валерий Щекалев.

Глава муниципалитета пояснил, что золотодобывающая артель работает в этом районе давно и "всегда всё хорошо было". По словам Валерия, в момент прорыва дамбы на предприятии трудилась ночная смена. А вода хлынула в низину, где располагались временные общежития рабочих, где в тот момент отдыхали сотрудники дневной смены.

— Те, кто отдыхали, погибли, а те, кто работали, вроде, живы. Сейчас там всё размыто, русло реки расширилось метров на 20. Были дожди, дамбу поднимают, поднимают, чтобы вода отстаивалась, а потом чистая в речку спускалась. Плюс дождик, шёл снег. Шёл снег где-то один день, вот это подтаивание и мокрый грунт. Возможно, это и дало результат, — рассказал Валерий Щекалев.

Он не считает, что дамба была построена с нарушениями. Примерно полтора месяца назад её приезжали проверять некие "люди из Москвы". Однако с результатами этой проверки он не знаком.

— Сама артель работает давно. У меня сын там работал, сейчас он в отпуске. Пока планируем разместить сотрудников МЧС, но только не знаю, где и как мы их будем размещать, — заявил чиновник.

Напомним, дамба технологического водоёма золотодобывающей артели обрушилась в ночь на 19 октября. Поток воды хлынул в рабочий посёлок и затопил два временных общежития. Было опубликовано первое видео с места прорыва.

По последним данным, погибло 15 человек, шестеро пропали без вести. Ранее Лайф публиковал список погибших. По факту гибели людей Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь всем пострадавшим во время ЧП.