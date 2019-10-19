Силуанов объяснил данные о резком росте доходов россиян

Одна из причин такого позитива — сокращение кредитной нагрузки, другая — низкая инфляция.

Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов озвучил причины, по-которым у россиян, по официальным данным, резко выросли реальные доходы.

— Это снижение инфляции, то есть доходы номинально сами по себе выросли. Доходы подросли также потому, что потребы (потребительские кредиты. — Прим. ред.), их темпы, постепенно начали снижаться и люди стали меньше платить процентов по долгам, — цитирует РИА "Новости" Силуанова со встречи МВФ и Всемирного банка.

Также Силуанов напомнил, что в России номинально растут зарплаты и социальные выплаты по семь процентов, инфляция же составляет меньше четырёх.

Как ранее сообщал Лайф, Росстат опубликовал данные, согласно которым реальные (после вычета всех налогов и с учётом инфляции) доходы россиян выросли на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года. Если сравнивать с третьим кварталом прошлого года, то средний доход населения вырос на 7,8%.