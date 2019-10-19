В Твери отчим избивал сына сожительницы "в воспитательных целях"

Насилие подозреваемый применял, когда оставался дома с мальчиком наедине. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.

В Твери задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком избиении 12-летнего сына своей сожительницы. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в областном управлении СКР.

Отмечается, что в период с 7 по 12 октября мужчина якобы в воспитательных целях избивал мальчика, причиняя физические и психические страдания. Побои происходили, когда подозреваемый и ребёнок находились одни в квартире. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее Лайф сообщал, что в Чите арестовали мужчину, убившего жену на глазах у детей.