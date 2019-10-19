Семьи вахтовиков не могут выйти с ними на связь после трагедии на приисках

По последним данным, погибло 15 человек, шестеро пропали без вести, девять пострадало.

Родственники пострадавших при обрушении дамбы в Красноярском крае пожаловались на отсутствие информации о родных. Москвичка Снежана Оганова беспокоится сразу о нескольких членах семьи. Её муж Андрей является начальником участка, где произошло ЧП. Кроме того, на золотодобывающее предприятие работают два её сына и зять.

— Один мой сын в хирургии в Курагино. Про остальных ничего не знаю... С сыном на связь не выходила. Сообщают разные люди, что туда не пускают, — рассказала Снежана Лайфу.

Брат одного из пострадавших рабочих Алексей Епишин говорит, что Андрей уехал на прииск около недели назад. По его словам, брат работал на золотодобывающую артель уже четыре года.

— С братом общались около месяца назад, когда он вернулся с вахты. Он в Красноярском живёт, я в Омске. У него всегда только ночные смены, и связь у них плохая. Ну раза два в месяц выходят. Тайга, и там нет связи. Из МЧС не звонили, жду до вечера и буду ему звонить, — сказал он Лайфу.

Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели обрушилась сегодня ночью в районе деревни Щетинкино Красноярского края. Водой смыло два временных общежития, в которых проживало около 80 человек. Во время поисковых работ спасатели обнаружили тела 15 погибших, местонахождение ещё шести человек устанавливается. Лайф публиковал список погибших.

Пострадало девять человек. Четверых, которые получили наиболее серьёзные травмы, пришлось отправлять санавиацией в краевой центр.