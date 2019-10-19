После гибели людей на приисках в "Сибзолото" пришли с обысками

Возбуждено уголовное дело по статье УК о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В офис холдинга "Сибзолото" после гибели 15 рабочих в Красноярском крае при прорыве дамбы на приисках пришли с обысками. Об этом сообщили источники Лайфа. Информацию подтвердили в МВД.

По его данным, следственные действия проходят в том числе в офисе компании "Сисим". Как сообщается на ресурсах "Сибзолота", это одна из четырёх артелей холдинга наряду с ООО "Артель старателей Ангара-Север", ООО "Артель старателей Хакасия", ООО "Артель старателей Июсская". Сайт "Сибзолото" сейчас недоступен.

Напомним, дамба технологического водоёма золотодобывающей артели обрушилась сегодня ночью. Поток воды хлынул в рабочий посёлок и затопил два временных общежития. По последним данным, погибло 15 человек. Ещё 13 пропали без вести, их ищут. Ранее Лайф публиковал список погибших. Пострадало девять человек, четверо их них получили серьёзные травмы, их пришлось отправлять санавиацией в краевой центр.

По факту прорыва дамбы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).