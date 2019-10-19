Савченко поняла, что Порошенко врал про соблюдение минских соглашений

Она признаёт, что добиться их реализации непросто, но действующий лидер страны старается.

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выразила мнение, что президент страны Владимир Зеленский пытается найти механизмы выполнения минских соглашений. По её мнению, экс-президент Пётр Порошенко только заявлял об этом, но ничего не предпринимал. Интервью Савченко дала телеканалу Newsone.

— Я считаю, что Зеленский просто начал искать механизмы, как их выполнить. Если Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали, — заявила Савченко.

По её мнению, выполнить все пункты минских соглашений "непросто", и все они требуют "определённых действий".

— Ведь каждый пункт несёт в себе определённые действия. И на самом деле не так-то и просто все пункты выполнить, — полагает политик.

Экс-глава Верховной рады Украины Андрей Парубий на днях заявил, что существует канал связи между ДНР и ЛНР и Администрацией Президента Украины через некие западные силы. И Зеленский быстро согласится на амнистию участников вооружённых сил народных республик, на выборы и на закон об особом статусе Донбасса.