Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой

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Маргарита Симоньян. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

39-летняя журналистка трогательно представила миру свою дочь и попросила быть к ней добрее.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сегодня ночью родила дочь. Малышка весом 3050 граммов и ростом 52 сантиметра появилась на свет в 00:17.

<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/margaritasimonyan" target="_blank">Маргарита Симоньян</a></p>

— Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая, — посвятила Симоньян дочери трогательный пост в своём телеграм-канале.

Маргарита Симоньян родила мужу Тиграну Кеосаяну в 2013 году дочь, а в 2014-м сына. А для знаменитого режиссёра Маро — уже пятый ребёнок. У него есть ещё две дочери от первого брака с актрисой Алёной Хмельницкой.

Ранее актриса театра и кино Мария Миронова, которая недавно стала мамой во второй раз, рассекретила имя и пол своего новорождённого ребёнка.

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