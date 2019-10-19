Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой

39-летняя журналистка трогательно представила миру свою дочь и попросила быть к ней добрее.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сегодня ночью родила дочь. Малышка весом 3050 граммов и ростом 52 сантиметра появилась на свет в 00:17.

— Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая, — посвятила Симоньян дочери трогательный пост в своём телеграм-канале.

Маргарита Симоньян родила мужу Тиграну Кеосаяну в 2013 году дочь, а в 2014-м сына. А для знаменитого режиссёра Маро — уже пятый ребёнок. У него есть ещё две дочери от первого брака с актрисой Алёной Хмельницкой.

Ранее актриса театра и кино Мария Миронова, которая недавно стала мамой во второй раз, рассекретила имя и пол своего новорождённого ребёнка.