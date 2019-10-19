Экс-кандидат в президенты Киргизии объявил себя богом и стал фигурантом дела

После очередного одиозного высказывания его заподозрили в разжигании национальной и религиозной вражды.

В отношении бывшего кандидата в президенты Киргизии Арстанбека Абдылдаева, который ранее объявил себя богом на Земле, возбуждено уголовное дело. Как сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении внутренних дел Бишкека, политик подозревается в экстремизме.

Поводом для возбуждения дела стало выступление Абдылдаева на одной из пресс-конференций, где он не только назвал себя божеством, но и сообщил, что в 2020 году станет президентом вселенной. Как пояснили представители правоохранительных органов, данные заявления сейчас изучаются экспертами на предмет наличия расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды. По итогам религиоведческой и лингвистической экспертиз действиям политика будет дана юридическая оценка.

Абдылдаев выставлял свою кандидатуру на выборах президента страны дважды — в 2011 и 2017 годах. Он выступает в оппозиции действующей власти, а его сторонники неоднократно требовали от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова "мирно передать власть".

Как сообщал Лайф, текущим летом в Киргизии прошли столкновения местных силовиков со сторонниками бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева. В беспорядках пострадало более 100 человек, один силовик был убит. В итоге экс-президент всё же был задержан в ходе спецоперации в своей резиденции в Чуйской области. Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и ряде других тяжких преступлений.