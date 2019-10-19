На Украине учителя перекрыли международную трассу, требуя зарплату

У них в руках плакаты со словами "Боремся за справедливость!", "Отдайте заработанное!".

В Житомирской области Украины учителя перекрыли международную трассу Киев — Ковель — Ягодин и потребовали выплатить им зарплату. Об этом сообщает региональное управление Национальной полиции.

— Около 100 участников акции протеста, учителя учебных заведений Лугинского района, беспрерывно ходят по пешеходному переходу, таким образом обращают внимание уполномоченных служебных лиц на проблему с выплатой зарплаты, — говорится в сообщении.

Учителя держат в руках плакаты со словами "Требуем зарплату!", "Боремся за справедливость!", "Отдайте заработанное!", "Где наши отпускные?". Из-за акции протеста на дороге образовались большие пробки. Полицейские провели разъяснительную работу с возмущёнными педагогами. На данный момент движение на трассе восстановлено.

Ранее из-за долгов по зарплате на крайние меры пошли украинские горняки. Сотрудники шахты "Кураховская", расположенной на подконтрольной Украине территории Донецкой области, объявили голодовку и потребовали выплатить им деньги.