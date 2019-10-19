Умер известный теннисист Александр Волков

В 1994 и 1995 годах спортсмен играл в финале Кубка Дэвиса за российскую сборную.

Известный советский и российский теннисист Александр Волков умер в возрасте 52 лет в родном Калининграде. Об этом сообщил его друг, вице-президент Федерации тенниса РФ Евгений Кафельников.

— В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса. Покойся с миром, мой друг, — написал он в "Твиттере".

На счету Александра Волкова победы на трёх турнирах АТР — в 1991 году в Милане, в 1993 году — в Окленде, в 1994 году — в Кубке Кремля. Также в составе сборной России он дважды выходил в финал Кубка Дэвиса — в 1994 и 1995 годах. В 1998 году он завершил профессиональную карьеру, а в 2002 году стал тренером сборной России.

Ранее сегодня сообщалось, что во время спортивного матча в МГТУ им. Баумана умер волейбольный тренер Леонид Зуйков.