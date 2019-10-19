В центре Саратова водитель Audi открыл стрельбу из автомата Калашникова

Как установили прибывшие на место происшествия полицейские, огонь вёлся холостыми патронами.

Сотрудники полиции Саратова проводят проверку по факту стрельбы минувшей ночью на улице Волжской. По предварительным данным, около одного из местных баров находилась компания мужчин, один из них достал из автомобиля автомат Калашникова и произвёл около восьми выстрелов в воздух. После чего скрылся с места происшествия на автомобиле Audi A7.

— В 4:30 по улице Волжской были слышны хлопки [выстрелы], по прибытии на место были обнаружены гильзы от охолощённого, не боевого оружия. Предположительно, к стрельбе может быть причастен Атаев А. 1996 года рождения и находившийся с ним в автомобиле неизвестный, — сообщил Лайфу собственный источник в правоохранительных органах региона.

Оперативники также намерены получить записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах поблизости от места происшествия.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео из Краснодарского края, где аналогичным образом компания мужчин открыла пальбу из охолощённого оружия около одного из местных кафе.