В Канаде ищут счастливчика, выигравшего $24,5 миллиона

Для получения целого состояния он должен предъявить билет с совпавшими номерами.

Один из жителей канадской провинции Квебек станет богаче на 32 миллиона канадских долларов ($24,5 млн) благодаря счастливому билету национальной лотереи Lotto Max. Об этом сообщила компания-организатор розыгрыша OLG.

— Выпавшие номера — 3, 21, 29, 37, 40, 43 и 44. Бонус-число — 38, — приводится на сайте организации выигрышная комбинация.

Пока счастливчик за джекпотом не явился. Для получения своих миллионов он должен будет предъявить тот самый билет, после чего его имя будет оглашено. Также в компании уточнили, что шесть утешительных призов в размере одного миллиона канадских долларов ($760 тыс.) остались в копилке.

Ранее житель провинции Британская Колумбия сорвал в Lotto Max джекпот в 60 миллионов канадских долларов.