Умер вице-адмирал Михаил Моцак, руководивший спасением подлодки "Курск"

Военачальник скончался после продолжительной болезни. В ноябре ему бы исполнилось 70 лет.

Умер командующий Первой флотилией атомных субмарин Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак. Он был одним из руководителей учений, во время которых затонула подлодка К-141 "Курск". Моцак также руководил спасательной операцией в Баренцевом море.

— Михаил Моцак умер сегодня утром в Военно-медицинской академии после тяжёлой и продолжительной болезни, — передаёт ТАСС сообщение Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Михаил Моцак родился 22 ноября 1949 года. В июне 1994 года он получил звание Героя Российской Федерации. В ноябре этого года ему бы исполнилось 70 лет.

Напомним, российский атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море из-за катастрофы, которая произошла 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений СФ. На подлодке находилось 118 членов экипажа, все они погибли.