Хоккеисты устроили драку на матче в Перми — видео

Потасовку сочли постановочной, не убедила невольных зрителей действа даже кровь на лицах Седунова и Рыспаева.

Капитан команды "Молот-Прикамье" Артём Седунов и защитник казахстанского клуба "Номад" Дамир Рыспаев подрались во время матча регулярного чемпионата ВХЛ в Перми, сообщает URA.ru. Игроки сбросили перчатки и шлемы и накинулись друг на друга с кулаками.

Сцепившихся хоккеистов пришлось растаскивать судьям. Правда, даже кровь на лицах Седунова и Рыспаева не убедила наблюдавших за зрелищем комментаторов. Они сочли, что драка была постановочной и, более того, бессмысленной.

За выходку спортсмены получили по пять минут штрафа. После передышки они вернулись на лёд. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:1.

Ранее эпичная драка произошла в Новосибирске между хоккеистами команд "Драйв" и "Кристалл". Потасовка между игроками переросла в массовую драку с болельщиками.