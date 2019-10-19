Актриса из "Ранеток" рассказала, как спасала свою дочь в Турции

За обедом 19-летней дочери Марии стало плохо, у неё началась рвота, диарея, а сама она "начала синеть".

Актриса Ольга Спиркина, исполнявшая роли в таких фильмах, как "Ранетки", "Солдаты", рассказала, как ей пришлось спасать свою дочь в Турции. Подробности происшествия женщина описала на своей странице в "Инстаграме".

Как только дочери стало плохо, актриса побежала искать аптеку, ей повезло наткнуться на русскоговорящего фармацевта. Однако купленные таблетки в состоянии Марии пить было уже поздно. Ольга позвонила в страховую компанию, ей посоветовали "подождать и посмотреть динамику".

Ольга затребовала от страховой вызвать скорую, потому что её дочь уже не могла ходить. Прождав час, актриса вызвала скорую через ресепшен своего отеля.

— Теперь я знаю, нельзя тратить драгоценное время на переговоры со страховой. Вызывать скорую помощь и обращаться к врачу нужно сразу. Все выплаты потом обязана будет сделать страховая. По словам персонала, эту ошибку здесь совершают все, — пишет женщина.

В больнице актрису никто не понимал, и получить от врачей помощь для своей дочери ей удалось лишь криком. Поэтому она советует всем иметь с собой аптечку, приличное количество наличных и страховаться в надёжных компаниях.

Летом этого года Лайф рассказывал, как обманутые турагентствами россияне получили в Турции вместо пятизвёздочных гостиниц кражи и отравления.