Ищут людей по пояс в воде. МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Сибири

На кадрах видно, что задействовано несколько вертолётов, спецтехника, кинологи с собаками.

МЧС России показало видео поисково-спасательных работ на месте прорыва дамбы в Красноярском крае. Одни осматривали территорию с вертолётов, другие буквально прощупывают залитые водой участки в поисках погибших.

Подключили также кинологов с собаками. С помощью спецтехники разбирают завалы. На снятых с воздуха кадрах видно, что из воды торчат автомобили и вагончики.

Напомним, дамба технологического водоёма золотодобывающей артели обрушилась минувшей ночью. Поток воды хлынул в рабочий посёлок и затопил два временных общежития. По последним данным, погибло 15 человек. Ранее Лайф публиковал список погибших. Местонахождение ещё шести рабочих остаётся неизвестным, но спасатели были вынуждены на время приостановить поиски.