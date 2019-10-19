Ищут людей по пояс в воде. МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Сибири

МЧС России показало видео поисково-спасательных работ на месте прорыва дамбы в Красноярском крае. Одни осматривали территорию с вертолётов, другие буквально прощупывают залитые водой участки в поисках погибших.
Подключили также кинологов с собаками. С помощью спецтехники разбирают завалы. На снятых с воздуха кадрах видно, что из воды торчат автомобили и вагончики.
Напомним, дамба технологического водоёма золотодобывающей артели обрушилась минувшей ночью. Поток воды хлынул в рабочий посёлок и затопил два временных общежития. По последним данным, погибло 15 человек. Ранее Лайф публиковал список погибших. Местонахождение ещё шести рабочих остаётся неизвестным, но спасатели были вынуждены на время приостановить поиски.
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