Британский парламент обязал Джонсона просить отсрочку Brexit

Премьер-министр Великобритании заявил, что не потерпит очередного переноса сроков выхода страны из состава ЕС.

Британский парламент большинством голосов, 322 против 306, проголосовал за принятие поправки, которая обязывает премьер-министра страны Бориса Джонсона просить Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок.

В частности, поправка предусматривает изменение законодательства Британии в том ключе, что правительство не может осуществить сделку по "жёсткому" выходу из состава Евросоюза 31 октября без одобрения британского парламента. Таким образом, эта же поправка делает бессмысленным голосование по новой сделке с ЕС, которое должно состояться вечером 19 октября.

В то же время ещё до получения результатов голосования парламента Борис Джонсон заявил, что не собирается просить ни о какой отсрочке.

Как сообщал Лайф, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил, что в том случае, если парламентарии проголосуют за отсрочку выхода страны из Евросоюза, не останется ничего другого, кроме как провести внеочередные выборы в парламент. Политик неоднократно сообщал о твёрдом намерении завершить Brexit 31 октября — с соглашением или без него.