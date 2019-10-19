Следователи рассказали, как вычисляли столичного "маньяка на велосипеде"

У мужчины был любимый парк — "Кузьминки", однако он орудовал по всей столице, чтобы не раскрывать себя.

"Маньяк на велосипеде" Валерий Макаренков превзошёл по продолжительности своих злодеяний всех других в Москве. Он нападал на одиноких женщин в парках с 1987 по 2014 год. Как ловили маньяка, в Следственном комитете России рассказали РИА "Новости".

Насильник нападал на одиноких девушек в парках, душил их так, чтобы они теряли сознание, насиловал, забирал их деньги и ценное имущество, но оставлял мобильники, после чего скрывался. Орудовал только в тёплое время года — с мая по октябрь.

Однажды попытка изнасилования у Макаренкова сорвалась. 29-летняя женщина смогла вырваться и обратилась в полицию. Назвала его приметы. Полицейские посмотрели видео с камер видеонаблюдения и составили его фоторобот.

— Подходящего под описание велосипедиста полицейские вскоре заметили неподалёку от сквера. Попросили остановиться и показать документы, однако тот проигнорировал просьбу и попытался скрыться. Но далеко не уехал, — сообщили следователи.

У подозреваемого взяли биологический материал для анализа. Он оказался идентичным с материалом маньяка, оставленным на местах преступления.

— В уголовном деле набралось более 30 эпизодов, хотя не исключено, что случаев может быть гораздо больше — свыше 100. Продолжается расследование других нападений на женщин, закончившихся убийством, — добавляют в СКР.

Макаренков переехал в Москву с супругой в 70-е годы, устроился на фабрику "Красный Октябрь", а потом работал водолазом-спасателем и неоднократно оказывал помощь тонущим. На суде маньяк заявил, что мстил всем женщинам за то, что в молодые годы малознакомые девушки несколько раз травили его клофелином.

Совсем недавно в Томской области тоже поймали серийного насильника-маньяка. Это случилось после 15 лет поисков. Он оказался бывшим милиционером.