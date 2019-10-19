Россиян предложили выгонять из дома за избиение родных

Помимо этого виновных в семейном насилии могут обязать проходить специализированную психологическую программу.

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовил законопроект, в котором предлагается закрепить понятие "семейно-бытовое насилие" и ввести ряд мер для защиты пострадавшей стороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

Законопроектом предлагается наделить жертв домашнего насилия правом на получение защитных предписаний, которые:

запрещают преследователю приближаться к жертве домашнего насилия;

обязывают нападавшего пройти специализированную психологическую программу;

обязывают нападавшего покинуть место совместного жительства и передать жертве его личное имущество и документы, а также возместить имущественный и моральный вред;

обязывают нападавшего возместить пострадавшему расходы на аренду жилья.

Кроме того, виновным в семейном насилии предлагается выдавать ордера с запретом приближаться к жертве ближе чем на десять метров. Также в предписании будет прописана его обязанность являться в органы внутренних дел для профилактических бесед до четырёх раз в месяц.

Ранее с просьбой обеспечить жертв домашнего насилия охранными ордерами выступили правозащитники.