Команды КХЛ из Уфы и Казани поборолись за кубок из чак-чак

Пока хоккеисты выясняли на льду, кто сильнее, лакомство охранял почётный караул.

Центральным матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стала встреча в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом". Матч двух команд принято называть зелёным дерби из-за главного цвета клубной униформы спортсменов — зелёного. Но не только это объединяет уфимцев и казанцев, но и общее национальное блюдо Башкирии и Татарстана — чак-чак. Именно из него команды решили сделать неофициальный приз за победу в сегодняшнем дерби.

— Самый сладкий трофей в КХЛ. В этом сезоне на матчах "Зелёного дерби" будет разыгрываться Чак-чак Cup — теперь мы бьёмся за клуб, за город, за республику и за чак-чак! — написали представители пресс-службы казанского клуба в соцсетях.

Самый сладкий трофей в @khl 😋

В этом сезоне на матчах «Зелёного дерби» будет разыгрываться Чак-чак Cup − теперь мы бьёмся за клуб, за город, за республику и за чак-чак! 🔥 pic.twitter.com/fTR4zUir7X — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 19, 2019

Отметим, пока на льду порой в прямом смысле слова бились хоккеисты, Чак-чак Cup охранял почётный караул военнослужащих. Победа, как и сладкий приз, в итоге досталась хозяевам ледовой арены. "Салават Юлаев" победил "Ак Барс" со счётом 3:1.

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