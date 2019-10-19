Путин обсудил с Меркель предстоящий саммит "нормандской четвёрки"

В ходе разговора лидеры обеих стран также обменялись мнениями по вопросу транзита газа в Евросоюз через Украину.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по вопросу подготовки к саммиту "нормандской четвёрки". Об этом сообщил журналистам в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

— В центре внимания находилась подготовка к скорейшему проведению саммита в "нормандском формате". Кроме того, они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также текущие переговоры о продолжении транзита газа через Украину, — заявил Зайберт.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" пройдёт в ноябре. В Кремле отвергли предложение Зеленского обсудить Крым в "нормандском формате".