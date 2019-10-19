Истощённую девочку-маугли нашли в Орле: Жила в клетке, общалась воем

Очевидцы утверждают, что мать продавала ребёнка в сексуальное рабство за бутылку водки.

В одну из больниц Орла госпитализировали 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития. По данным "Орёлтаймс", несмотря на свой возраст, ребёнок-маугли выглядит всего на пять-семь лет.

Девочка воспитывалась в многодетной семье, у неё семь братьев и сестёр. Разговаривать ребёнок до сих пор не умеет, общается звуками: гавкает, воет и мычит. На еду она буквально накидывается. Однако это ещё не все шокирующие подробности.

— Ребёнка мать всячески прятала. Дома содержала в клетке, а если нужно было куда-то идти — переносила в авоське на колёсах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство, — утверждает очевидец.

После обнаружения ребёнка-маугли областное СУ СКР возбудило уголовное дело по статье "Халатность". В настоящее время дети у матери изъяты и помещены в специализированные учреждения. Следователи допрашивают должностных лиц, медицинских работников, родственников и знакомых семьи.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир в Набережных Челнах нашли трёх братьев-маугли — четырёх, восьми и 12 лет.