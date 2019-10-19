Россия передаст Сербии лист Мирославова Евангелия в обмен на картины Рериха

Глава Правительства РФ считает, что данный шаг играет огромную роль в сближении двух народов.

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич договорились о передаче Москве картин Николая Рериха, а Белграду — Петербургского листа Мирославова Евангелия. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Ещё одно знаковое событие: в соответствии с теми договорённостями, которые были достигнуты на президентском уровне, мы передадим сербской стороне Петербургский лист Мирославова Евангелия. А к нам вернётся определённое количество картин Николая Рериха, — рассказал он во время выступления в сербской Народной скупщине, чем вызвал продолжительные аплодисменты депутатов.

Глава российского кабмина назвал обмен утраченными ценностями знаковым событием, которое играет огромную роль в сближении сербского и российского народов.

Утерянные в 1941 году картины Николая Рериха были найдены в музее Сербии в 2017 году. В начале 2019 года Путин сообщил, что Минкультуры двух стран обсудят вопросы обмена 166-го листа Мирославова Евангелия на полотна русского художника.