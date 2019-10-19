Силуанов заявил, что Россия может и не дать кредит Белоруссии

Министр отметил, что это зависит от переговоров по экономической интеграции двух стран.

Россия может не выдать Белоруссии государственный кредит в размере 600 миллионов долларов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

— Не решено пока. Его может и не будет, — сказал он журналистам в Вашингтоне.

Министр отметил, что предоставление этого кредита зависит от переговоров насчёт интеграции экономик двух стран. "В настоящий момент отрабатывается "дорожная карта" по актуализации Союзного договора России и Белоруссии", — добавил Силуанов.

О том, что Россия может предоставить кредит Белоруссии в размере до 600 миллионов долларов, стало известно в апреле этого года. Средства должны пойти на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой займам. Но переговоры затянулись, Белоруссия так и не получила денег и обратилась к Китаю с просьбой предоставить кредит.