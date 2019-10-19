В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Меркель

В пресс-службе президента России отметили, что переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны.

Канцлер Германии Ангела Меркель совершила рабочий звонок президенту России Владимиру Путину. Как пояснили в пресс-службе Кремля, немецкую сторону интересовал вопрос минского комплекса мер, согласованных четырьмя участниками "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Украине.

— При обсуждении ситуации с урегулированием на Украине подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского комплекса мер и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в "нормандском формате", — говорится в сообщении российской стороны.

Другой важной темой переговоров, уточнили в Кремле, стал вопрос урегулирования конфликта в Сирии. Российский лидер в разговоре с Ангелой Меркель подчеркнул, что для успешного прекращения боевых действий и конфронтаций необходимо учитывать интересы каждой этноконфессиональной группы сирийских граждан.

Ещё одной зоной в мире, где необходимо добиваться мира, Ангела Меркель и Владимир Путин назвали Ливию. Лидеры России и Германии высказали желание и готовность способствовать прекращению кровопролития в этой стране.

— Лидеры затронули также ситуацию в Ливии и выразили намерение способствовать деэскалации, оказывать поддержку осуществляемым под эгидой ООН посредническим усилиям по мирному разрешению конфликта, — сообщила пресс-служба Кремля.

О проведении телефонного разговора между лидерами России и Германии ранее сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Он отметил, что немецкую сторону прежде всего интересовал вопрос подготовки саммита "нормандской четвёрки".