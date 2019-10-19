Россия предоставит Сербии экспортный кредит в €172,5 млн

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Соответствующий документ подписали замглавы Минфина РФ Юрий Зубарев и министр финансов Сербии Синиша Мали.

Россия предоставит Правительству Сербии государственный экспортный кредит в размере 172,5 млн евро. Соответствующее соглашение было подписано в ходе визита в Белград премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

С российской стороны документ подписал замглавы Минфина Юрий Зубарев, со стороны Сербии — министр финансов Синиша Мали.

Также по итогам российско-сербских переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве в области карантина растений, меморандум о взаимопонимании между Минпросвещения России и Сербии, меморандум о сотрудничестве в области развития инноваций и цифровых технологий в промышленности, а также меморандум о локализации промышленных производств РФ на территории Сербии.

О намерении Москвы предоставить экспортный кредит Белграду ранее сообщил первый замглавы аппарата кабмина Сергей Приходько.

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