Россия предоставит Сербии экспортный кредит в €172,5 млн

Россия предоставит Правительству Сербии государственный экспортный кредит в размере 172,5 млн евро. Соответствующее соглашение было подписано в ходе визита в Белград премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
С российской стороны документ подписал замглавы Минфина Юрий Зубарев, со стороны Сербии — министр финансов Синиша Мали.
Также по итогам российско-сербских переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве в области карантина растений, меморандум о взаимопонимании между Минпросвещения России и Сербии, меморандум о сотрудничестве в области развития инноваций и цифровых технологий в промышленности, а также меморандум о локализации промышленных производств РФ на территории Сербии.
О намерении Москвы предоставить экспортный кредит Белграду ранее сообщил первый замглавы аппарата кабмина Сергей Приходько.
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